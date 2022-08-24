疫苗採購合約要封存30年飽受爭議，在野黨猛追民進黨參選人陳時中不敢公布高端疫苗價格，甚至質疑陳與高端有特殊交情；對此，台北市長柯文哲受訪時酸，陳時中說高端要賣到全世界，要賣給誰？常常說1個謊話，就要用10個謊話去cover，最後就被謊話淹沒。他也強調，「想也知道不能公開，後面一定有見不得人的事。」

陳時中不敢公布高端疫苗價格，甚至找理由說，「高端疫苗也許有天要賣到國外，如果對於國產新藥價格不保護，公布了將來怎麼在國際上競爭」；對此，柯文哲痛批，全國人民都在看，要有能力說服台灣人民，你的理由能不能說服台灣人民才是重點，民間企業採購可以公布價格契約什麼時候到貨，一切一清二楚，然後陳時中都不行。

柯文哲怒嗆，「講那個理由更好笑，國外的不行那高端要不要公布？陳時中說高端也不行，要賣到全世界，拜託，高端要賣給哪個國家？連FDA的證書都沒有，臨床三期都沒有做，你要賣給誰？」

柯文哲說，常常是這樣，講1個謊話，要講10個謊話去cover那1個謊話，後來要用100個謊話，去cover10個謊話，最後就被謊話淹沒了，公開透明就好了，疫苗價格有什麼不能公開？

他斷言，「不用想也知道，後面一定有見不得人的事，就這麼簡單，所以為什麼要保存30年，因為刑法追訴期是30年，他玩什麼把戲，我怎麼會不知道。」