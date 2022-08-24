幼兒接種說明。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

夜間跟假日服務。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

兒童疫苗。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天24日新增新冠肺炎本土確診744例，其中男性356人、女性388人，年齡分布1歲以下至96歲，今年1月1日至今天0點，累積本土案例10萬8134人，人口占比確診率達20.2％。

衛生局指出，依今年的統計資料可看到，台灣感染後產生的兒童MIS-C比國外高出許多，尤其6歲以下比例占6成，機率為歐美國家的2倍，因此還是建議父母讓孩童接種新冠疫苗。另，5到11歲兒童至少應完成2劑疫苗接種，12到17歲青少年也應完成3劑疫苗接種。

有關嬰幼兒疫苗接種，苗栗27日上午將在7大鄉鎮市開設幼兒莫德納和幼兒BNT疫苗接種站，本次接種站同時有提供2種疫苗，採分時段接種，上午8點30分至10點30分接種莫德納疫苗（第1、2劑）；上午10點30分至12點接種BNT疫苗，以及11鄉鎮衛生所開設夜間或假日疫苗專診，請家長多加利用。

衛生局表示，苗栗縣6個月至4歲可接種人數1萬5827人，目前僅2652人已施打，尚未接種1萬3175人，因扣除染疫後3個月暫不施打新冠疫苗，故首批BNT疫苗僅獲撥3900劑。其他合約院所需視施打狀況疫苗調撥後再公告可預約時間。

縣內國中小8月30日開學，徐耀昌縣長指示各校展開防疫整備，中央疫情指揮中心已公布開學後先維持1人確診、全班停課3天舊制。9月12日起學校防疫新制為確診或快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

確診者同班同學及教師，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者，如社團活動等，皆由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課，如有症狀應儘速就醫。有全程配戴口罩共同活動人員，需進行自我健康監測。

確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假／防疫隔離假，學生可請防疫隔離假；教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假；學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。