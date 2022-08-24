被封為「G級子瑜」的女藝人祈錦鈅，外型因神似Twice周子瑜頗受注目，不僅五官深邃亮眼，還擁有超犯規的暴力身材，上月被爆出疑似有新男友，獲得大批網友祝福。近日，祈錦鈅到新加坡旅遊，照常PO美圖卻幽默透露，自己因為平日常常曬太陽，導致「肌膚變太黑」，以致天天有路人以泰語問候她。

祈錦鈅23日在IG曬出一系列旅遊自拍照，畫面中，她穿著一件灰色緊身小可愛，衣服本身的超貼身剪裁，完美呈現她的G級輪廓，還擠出一條T字事業線，搭配她健康的小麥色肌膚，展現年輕女孩的熱血與活力，不過她在國外街道走動時，經常「不是被誤會是馬來人就是泰國人」，讓她頓時感到哭笑不得。

祈錦鈅因膚色被誤認為泰國或馬來人。(圖/祈錦鈅 IG)

祈錦鈅的膚色本身就偏黑，在台灣也曾被說是原住民。(圖/祈錦鈅 IG)

祈錦鈅無奈笑說，她其實只是常常曬太陽，現在看來還在台灣時，很常被說是原住民只是小事，因為現在的她「每天都有人用泰文問候我」，還配上哭臉的符號；見此，有不少網友也笑說，「是健康的顏色」、「輪廓深也是原因吧」、「最近曬太黑了」、「明明就是美人魚」、「看妳漂亮才問妳」、「其實是想認識妳！」

祈錦鈅本月IG發文透露，自己皮膚又曬黑了兩階。(圖/祈錦鈅 IG)

事實上，本月初祈錦鈅便曾穿深V比基尼，在台灣花蓮的海邊戲水，結果卻黑了兩階。當時，她還在IG發文透露：「好不容易白了一點點又黑了兩階回去，沙灘車好好玩下次我要飆起來，然後跌進海裡？」，可見泳裝內的Ｇ級曲線飽滿，內容物滿到快溢出來，一身肌膚也被曬得黑裡透紅，心情顯得十分愉悅