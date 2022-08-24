沈嶸（左2）分享3招提升正能量。（門諾醫院提供）

藝人艾成日前於家中墜樓去世，演藝圈一片哀悼，因艾成平時人緣好，發生這種事大家內心都相當不捨，命理師沈嶸教大家如果感覺心情低落甚至抑鬱，如何提升自身正能量，1、與周遭親友分享心情，避免獨處；2、多接觸正能量，如行善公益等社會活動；3、尋求身心科醫生的協助。沈嶸呼籲大家多親近正能量、隨時保持好心情，不要再有自殺的憾事發生，讓親友傷心，盼望大家都能珍愛生命、活出光彩。

沈嶸發願「每月捐十萬，持續二十年」，目前已持續35個月(350萬元)，她的目標是幫助台灣20年，總金額高達2400萬元，目前仍持續進行中。本月沈嶸前往花蓮「臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院」，資助「東部醫護人員培育」助學計畫，同時加碼贈送「大天使完美聖潔皂30顆」、「主耶穌奇蹟恩典皂30顆」、「聖靈團隊豐盛成就皂30顆」「聖母瑪利亞平安賜福皂10顆」和「沈嶸老師著作20本」；另外，沈嶸再捐贈「魔法茶40罐」給「財團法人人安社會福利慈善事業基金會」，總物資捐贈累計11485份，希望將正能量擴及各個弱勢團體。

因東部花蓮門諾醫院的「東部醫護人員培育」助學計畫，每年提供超過100名有志就讀護理專業的花東青年助學金，其中約六成以上為經濟弱勢或原住民學子，除提供學雜費外，更提供生活費、住宿補助與成績優異獎學金，藉此鼓勵東部學子投身護理，並保障畢業後回鄉至門諾所屬機構服務。沈嶸老師表示近年因新冠疫情爆發，醫護量能嚴重不足，對長期護理人員招募困難、人力不足的花東地區更是雪上加霜。據沈嶸了解，針對111學年度即將展開的新學期，目前募款仍不及100萬，距年度補助金1500萬仍有很大的距離，希望各界能一起響應，支持偏鄉醫護培育計畫。

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