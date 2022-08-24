縣府建議，若要防止蛇類入侵畜舍，可使用無網目或是細小網目（小於0.5＊0.5 cm）的網具，或選用堅硬不易纏繞彎折的材質。（縣府提供）

金門今年上半年通報、捕捉的蛇類以原生緬甸蟒最多，常見侵入禽舍覓食，遭網具纏繞受傷，需要長期收治。縣府提醒，夏季為爬行類動物活躍的季節，呼籲慎選防蛇材料和設施，打造平安相處的友善環境。

根據金門縣野生動物救援暨保育協會的統計，111年度上半年通報、捕捉的蛇類，約有四分之一必須進行醫療介入，其中又以本地原生緬甸蟒為救傷大宗，原因多為纏繞網具受傷需長期收治。

縣府農林科指出，緬甸蟒經常因進入禽舍覓食而遭網具纏繞，由於掙扎及網具切割導致大面積傷口，長時間血液循環不良使表皮壞死潰爛，也可能因烈日曝曬而嚴重脫水。其中，救傷編號1110653之緬甸蟒，去年捕捉時健康狀況良好，今年被發現時全身有多處網具切割傷口，頭部也因纏繞而水腫。

縣府說明，蛇類的復原速度緩慢，傷口往往需要經過數月的護理後才能恢復健康，對動物及照護人員而言，漫長的過程都是相當大的壓力與負擔。

縣府建議，若要防止蛇類入侵畜舍，可使用無網目或是細小網目（小於0.5＊0.5 cm）的網具，或選用堅硬不易纏繞彎折的材質，並注意周遭環境整潔及飼料存放，避免雜草叢生及鼠類橫行，減少蛇類可以躲藏及覓食的區域，打造人、家禽、蛇平安共存的友善環境。

若發現蛇類誤入民宅或畜舍，則可利用長掃把或長竿等工具驅趕，切勿以蛇夾用力夾擊頭部或攻擊蛇隻。若需專業人員到場協助，可撥打119專線，由消防單位轉介相關單位處理。