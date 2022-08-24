中秋烤肉已成為國民運動，台北晶華酒店於9月9日至11日在一樓栢麗廳自助餐廳午晚餐時段推出「中秋大烤宴」，主廚規劃了慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹(Texas Slow Baked Beef Brisket) 、田納西州經典BBQ豬肋排(American BBQ pork ribs)、堪薩斯城香脆烤全羊腿(Kansas Lamb Shoulder)以及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排(Roasted Tomahawk)等近30種海陸食材與食客共度佳節。

一樓栢麗廳歡慶中秋連假，燒烤餐檯搖身變為美式BBQ烤場，低溫慢烤18小時的德州香料牛胸腹是以傳統的木材進行燒烤，成品肉香軟嫩、滋味質樸。田納西州經典BBQ豬肋排的特色是以番茄為基底所調製的濃厚醬汁，甜中帶辣呼應汁香肉甜的肋排。以香料醃漬、帶骨炭烤的堪薩斯城烤全羊腿，皮脆肉嫩，且充滿視覺效果。

另一款吸睛的爐烤戰斧牛排則是豪邁大氣、肉香十足。主廚為各式牛、羊、豬排及海陸料理設計的佐餐醬料包括經典美式BBQ醬、黃芥末醬、辛香黑胡椒醬、加州酪梨醬、水牛城辣醬、佛羅里達塔塔醬、德州藍紋乳酪以及墨西哥莎莎醬等8款道地美式烤肉醬汁，美味多元變化。選項豐富的蔬果沙拉配菜區，也為饕客的烤肉大餐加滿營養，席間還提供啤酒暢飲，歡迎肉食主義者呼朋引伴、趁著佳節前來大快朵頤。

「晶華美食到你家」此次推出的中秋家宴首推宴會廳吳俊煌主廚藝烹的總鋪師龍蝦手路宴，菜色內容有以碳烤烏魚子、泡椒九孔鮑、醋溜小排、客家小炒、南乳辣鳳翼、香燻素鵝組成的六道台式小滿漢前菜、湯頭鮮甜的瑤柱螺頭燉烏雞、以及椒鹽白鯧、乾燒龍蝦等經典台菜，甜點則是外酥內軟的千層流沙酥禮盒。套餐可供四到六人享用，每套5980元。

另一款由晶華國際聯誼會俱樂部團隊所規劃的滬式花膠海派宴精選六道包括醬滷九孔、無錫脆鱔、紹興醉雞、黃瓜蜇頭、乾炸鮮筍、雪菜百頁組成的私房美味集前菜、主食則是鐵人乾燒大虎蝦、花膠火烔燉雞、東坡肉佐菜飯等政商名流宴客的首選，搭配應景甜品千層流沙酥禮盒，可供四到六人享用，每套5980元。

連續四年獲得米其林餐盤推薦的晶華軒則是準備了集合餐廳所有經典菜色的米其林烤鴨宴，內容包括囊括蜜汁叉燒、翡翠鮮帶子、花雕醉雞、紅油千層峰、拾香海參絲、鮮蔬腐皮卷等六款經典料理的粵式小滿漢，招牌片皮鴨與鱈蟹西施泡飯，另有烤鴨腿附冰梅醬、薑蔥炒鴨架以及金銀蒜蓉蒸鮮鮑，搭配應景甜品千層流沙酥禮盒，每套6980元，可供四到六人享用。

除了中式家宴外，日式餐廳也在「晶華美食到你家」平台上推出佳節美食，三燔本家的增量重磅番茄壽喜燒分享宴主打師承日本宗師級名廚的獨門配方，鍋底以彩色番茄、牛番茄、黑柿番茄、洋蔥搭配壽喜燒的獨特風味，在炎炎夏日品嘗甜而不膩的風味，配上重達1.6公斤的「美國頂級肋眼、美國頂級牛小排、西班牙松阪豬、美國頂級肩胛牛肉、丹麥梅花豬」份量十足的肉片讓人大呼過癮，搭配應景甜品千層流沙酥禮盒，套餐可供約四人享用、每套4980元。

最後一款由Robin’s Grill主廚蔡明哲精心打造的中秋烤肉海陸饗宴，集結美式風味炭烤海陸全餐，包括以直火豪邁燒烤香甜多汁的美國頂級肋眼牛排、美國頂級沙朗牛排、外酥內嫩的西班牙伊比利豚上蓋肉及香氣獨具的紐西蘭羊排，搭配鮮美彈牙的整隻波士頓龍蝦、炭烤季節時蔬、烤玉米沙拉、松露野菇通心粉，以及應景甜品千層流沙酥禮盒，上述套餐可供四人分享、每套5980元。