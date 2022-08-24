新⽵市老人免費健康檢查服務9月12日開跑，今年攜手台⼤醫院新⽵分院、新⽵國泰綜合醫院、⾺偕紀念醫院新⽵分院、國軍新⽵地區醫院等10家醫療院所，提供限量8060個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者皆可參加。

代理市長陳章賢表示，每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，也辦理老人免費健康檢查。今年開放免費健檢時間為9月12日至10月31日止，設籍竹市且年滿65歲以上長者（46年12⽉31⽇前出⽣者）皆可參加，9月1日上午8點起開放向受檢醫療院所電話預約登記，額滿為止，鼓勵長者踴躍參加，透過健康檢查把關，讓長輩們都能呷百二。

新⽵市65歲以上⻑者共6萬2385名，占全市⼈⼝13.84％，陳章賢說，市府重視長者照顧，除配合中央推動長照2.0外，也積極推動各項老⼈福利⼯作，包含每月發放安老津貼3000元、每年重陽禮金2000元、老花眼鏡補助、假牙補助、免費拐杖，並設置68處共餐據點，辦理免費長青課程、免費健檢等，讓長輩得到更完善的福利與照顧。

77歲黃姓老翁說，2年前參加市府辦理的老人免費健康檢查，察覺肺部有陰影，進而由醫院轉診協助就醫，並做更精密的檢查，發現是肺癌初期，所幸及早發現並配合醫師治療，現在身體狀況已漸漸好轉，感謝市府每年舉辦的老人免費健檢，讓長者能為身體健康把關。

市府社會處表示，今年老人免費健康檢查投入近760萬元經費，對象為設籍竹市的65歲以上長者，合作醫療院所包括台⼤醫院新⽵分院、國軍新⽵地區醫院、南⾨綜合醫院、新⽣醫院、和平醫院、新⽵國泰綜合醫院、⾺偕紀念醫院新⽵分院、新中興醫院、安慎診所及億安診所。

今年健檢項⽬有醣化血紅素、胸部X光攝影、心電圖、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA／LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、尿酸、量腰圍、失智症早期篩檢共8大項，市府提醒健檢當天須攜帶身分證、印章及健保卡。