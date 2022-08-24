由於新莊區近年來幼兒人口和老人人口大量增長，新北市新莊區的5個在地扶輪社今(24)日上午在新莊及委五林社福中心，共同捐贈弱勢家庭尿布與奶粉，市值超過10萬元，由社會局副局長許秀能代表受贈，希望弱勢家庭的孩子與長輩都能得到妥善的照顧。

新莊社福中心主任高涓涓及泰五林社福中心主任劉懿庭表示，兩中心合署辦公，長期服務新莊、泰山、林口、五股四區有社會福利服務需求的民眾，轄內有多所學校、醫院、賣場，並設有工業區及社會住宅等，雖因交通便利及就業機會多，吸引大量外來人口定居，但也存在有許多無法因應日益高漲物價的弱勢家庭，有訪視的社工發現有些家戶為了節省開銷，不僅被迫減少尿布更換的頻率，甚至稀釋奶粉，因此積極媒合各方資源來挹注。

新泰扶輪社長徐銘駿表示，這次參與的5個扶輪社致力公益，長年與新北市政府社會局合作，捐贈物資協助弱勢家庭，新泰社曾於2016年及2020年捐贈惜食分享車，2019年起更每年聯合新莊地區5個在地扶輪社共同捐贈奶粉、尿布、調理包等民生物資給新莊及泰五林社福中心。

許秀能指出，新、泰、五、林等新興地區，是外來人口移入的重要區域，移居家庭除了面臨城市生活適應問題，也因親友支持系統較薄弱，家庭照顧壓力更顯沉重，新莊及泰五林兩社福中心每年提供近400戶弱勢家庭的尿布及奶粉，以減輕他們的負擔，非常感謝5個在地扶輪社長期的協助。