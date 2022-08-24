民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左四）24日發表太空產業政策，爭取國家太空中心擴建並續留新竹市。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日發表太空產業政策，爭取國家太空中心擴建並續留新竹市。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日發表太空產業政策，爭取國家太空中心擴建並續留新竹市，同時還要設置火箭研發微型基地，她強調，太空產業將是新的護國神山，竹市具備半導體資源、火箭技術與人才，未來全力支援太空技術研發。

沈慧虹今天在市議員李妍慧、劉康彥、曾資程、鄭美娟、施乃如、議員參選人楊玲宜、林盈徹的陪同下，發表太空產業政策，她表示將規畫透過策略型都市計畫，爭取國家太空中心擴建續留新竹市。

沈慧虹特別引用火箭阿伯吳宗信所說「1個入軌火箭，需要2到3萬顆零件」，她將結合竹科X基地，引進AI、IoT與太空科技研發相關產業鏈，搭配香山精密機械園區立體化，推動組件、模組製造，發揮龍頭型產業功能，帶動產業研發、生產與人才發展。

另外，她也將設置火箭研發微型基地，作為火箭地面測試場域，沈慧虹特別解釋這個基地屬於低空、穩定引擎的火箭測試，不是發射火箭高空測試，對環境影響可降到最低。

沈慧虹指出，新竹市發展太空產業有4大優勢，首先新竹科學園區具備太空產業必需的晶片技術；再來是國家級太空中心在新竹30年來，已累積人才、技術、聚落基礎；另，儀科中心、國網中心等國家級研究中心具備關鍵儀器和技術；最後則是ARRC（陽明交通大學前瞻火箭研究中心）也在新竹，具備研發和人才培育能力。

ARRC副主任魏世昕則是表示，上個月全球首支具導控能力混合式火箭成功升空，未來將研發回收火箭、發射衛星火箭等技術，對於新竹市若有適合場地樂觀其成。