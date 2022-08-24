高雄市56歲鈕姓男子為竊盜通緝犯，22日因形跡可疑遭員警盤查攔下，盤查時謊報弟弟的身分證字號，試圖隱瞞自己身分，但員警比對後發現照片中的人髮量明顯偏少，和頭髮茂密的鈕男差異相當大，當場戳破鈕男謊言，全案依竊盜通緝現行犯移送高雄地檢署偵辦。

高雄市苓雅分局民權路派出所員警巡邏廣西路附近時，發現鈕男形跡可疑，走路時不停東張西望，員警便上前攔查，詢問鈕男相關資料時，鈕男不停更正報出來的身分證字號，後來員警再追問車子是誰的時，鈕姓男子支支吾吾地叫警方自己查，一下說是自己的，又立刻改口說是弟弟的，面對一切詢問，鈕男說詞反覆不定，還不斷反問員警「怎麼了嗎？有什麼事嗎？」想趕快離開現場，明顯心虛。

經員警確認後發現，鈕男謊報弟弟的身分證字號，想要隱瞞自己的通緝犯身分，警用電腦所顯示的照片與鈕男本人不僅樣貌不一，連髮量都明顯不符，鈕男自知難逃法網，最終才坦承自己就是車主，且為通緝犯。

經員警調查，鈕男是111年度8月12日高雄地檢署發布的竊盜通緝犯，而鈕男卻以為背下弟弟的身分證字號便可蒙混過關，孰不知敗在「髮量」這一關，當場被員警秒識破，全案依竊盜通緝現行犯移送高雄地檢署偵辦。

苓雅分局表示，法網恢恢疏而不漏，呼籲民眾切勿心存僥倖，若有涉及訴訟案件，應注意司法文書通知時間按時出庭應訊，以免影響個人權益、得不償失。