台南割喉殺警案震撼社會，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨(23日)在臉書表示，在律師職涯中明白，每種訴訟與提告，其實人們要的是「公道」！也許死刑犯的槍決，彌補不了受害者家庭的缺憾，但社會的正義，必須得到伸張。

蔣萬安表示，對於挑戰公權力的重大犯罪份子，一定要從重量刑，速審速決，而執行死刑則是司法保障社會，面對公平、正義的最後一道防線。而從警16年的凃明誠，是個良善熱情的「古意人」，同窗回憶，他多次協助迷途老婦回家，鄰居更激動，「他真的是很好的人，不應該發生這種事」。

但，誰又該發生呢？蔣萬安指出，大家激憤，兇嫌惡行重大，必須判死刑！只是，死刑真的會到來嗎？17年前也有個類似的案子發生，兇嫌王柏英殺警奪槍，判處死刑，至今為止，他還在牢內等待。全國目前約有38名死刑犯，在看守所內服監。

蔣萬安在律師職涯中明白，每種訴訟與提告，其實人們要的是「公道」！也許死刑犯的槍決，彌補不了受害者家庭的缺憾，但社會的正義，必須得到伸張。他更希望不要再有下一場悲劇發生！