NBA球星布萊恩（Kobe Beyant）兩年前搭乘直升機發生事故過世，8月23日是他44歲冥誕，全球球迷都緬懷這位已故球星，而桃園雲豹職業籃球隊新秀陳孝榕原本就很欣賞布萊恩，他將Kobe咬球衣與振臂怒吼動作透過刺青刺上左手臂，期許自己將Kobe的「黑曼巴精神」延續在籃球場上。

Kobe兩年前因為意外逝世後，美國加州橘郡政府（Orange County）特別透過投票表決通過，將布萊恩穿過的球衣號碼「8號」及「24號」結合，定8月24日為「Kobe日」，在824 Kobe紀念日這天，桃園雲豹球員陳孝榕也分享自己身上刺青的小故事，他說：「我在手臂上刺的圖案，就是他經典的標誌動作，對我來說更是意義非凡。」

陳孝榕透露，高中時期上場打球一定要穿Kobe 8系列球鞋，除了想勉勵自己在場上能像Kobe一樣，更期望永遠保持企圖心與渴望，他說：「Kobe是一名很自律的球員，總是刻苦耐勞地泡在體育館裡面，雖然我現在可能沒辦法像他那樣，但是希望我踏入體育館或球場，都能把自己最好、最有競爭力的一面表現出來，並幫助球隊贏球。」

除了陳孝榕，雲豹後衛黃奕勝與防護員周岳璋分享了關於Kobe的收藏品，黃奕勝表示，從小因崇拜Kobe而踏上籃球路，最欣賞他在場上主宰能力，所以當時得知Kobe離世難以置信，他說：「我對Kobe在2006年對暴龍狂砍81分的比賽印象最深刻，雖然他不是我的家人，但他的影響力卻能透過比賽與訓練畫面傳承給後輩，尤其是他在場上場外的態度更深深影響我，我會因此時時刻刻勉勵自己。」

周岳璋同樣因Kobe愛上籃球，儘管投入職場後並非成為職業球員，但Kobe的曼巴精神依然影響自己的人生觀及工作態度，他說：「真正的死亡不是死去，而是被人遺忘，今天是8月24號Kobe日，他永遠留在我們心中。」