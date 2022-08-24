晶圓代工廠聯電(2303)今（24）日宣布，EDA大廠益華科技（Cadence）的類比與混合訊號（AMS）晶片設計流程，已獲得聯電22奈米超低功耗與超低漏電製程認證，將可優化製程效率、縮短設計時間，加速5G、物聯網和顯示等應用設計開發。

聯電的22奈米製程具有超低功耗和超低漏電的技術優勢，可滿足在科技創新發展下，使用時間長、體積小、運算強的應用需求。而Cadence AMS流程由根據22奈米製程設計套件（PDK）的整合解決方案和方法組成，以加速完成設計。

聯電指出，經聯電認證的Cadence AMS設計流程，提供整合可靠度介面（URI），在22奈米製程設計時，可確保電路可靠度及使用壽命，並提供最佳化設計，讓類比與混合訊號晶片設計更精確完美。設計流程並提供示範電路可靈活套用，提高設計效率與精確性。

聯電元件技術開發及設計支援副總鄭子銘表示，聯電持續開發先進的特殊製程，以供應快速成長的5G、物聯網和顯示等晶片市場。相較於28奈米製程，聯電的22奈米製程能再縮減10％的晶粒面積、擁有更佳的功率效能，以及強化射頻（RF）性能等特點。

鄭子銘指出，聯電此次與Cadence合作，為聯電22奈米超低功耗（22 ULP）與超低漏電（22 ULL）製程技術的晶片客戶提供業界領先的可靠與高效率的流程方案，並獲得設計客製化支援，協助客戶提升生產力、快速完成全晶片設計定案，增進晶片設計速度與效率。

Cadence客製化IC及PCB事業群產品管理副總裁Ashutosh Mauskar表示，隨著5G、物聯網和智慧穿戴裝置設計複雜度的日益增加，類比與混合訊號技術的提升，將是先進晶片設計成功的至要關鍵。

Ashutosh Mauskar指出，Cadence支援的22ULP與22ULL AMS設計流程，專為聯電晶片技術進行客制優化，提供設計、驗證與設計實現等全方位的解決方案。藉由此次合作，雙方共同客戶能在22ULP/ULL上快速實現創新的混合訊號設計。