香港女歌手可嵐（Colleen）2008年以《女生不哭》在歌壇闖出名號，她在事業剛起步、2010年奉子成婚，並在隔年生下兒子，不過可嵐2014年就鬧出家暴風波，婚姻最後以離婚收場，而相隔8年後，可嵐突在網上宣布懷孕，並有感寫下：「我竟然還相信愛」。

36歲可嵐與前夫有一段4年婚姻，她恢復單身8年後，日前突在IG曬出大肚照宣布懷孕，可嵐曬出手比愛心摸肚皮照，並有感發文：「After 8 years～（8年後）我竟然還相信愛」，二度當媽的可嵐也開心公布分享腹中寶寶性別：「It’s a Boy！」宣布是男生，根據《香港01》報導，可嵐則透露，寶寶已經在6月出生，而孩子的爸已求婚，只是她還沒決定。

可嵐是歌手出身，2008年以《女生不哭》在歌壇闖出名號，她在事業剛起步、2010年就和圈外老公奉子成婚，並在隔年生下兒子，不過婚姻僅維持4年，可嵐就鬧家暴風波，她聲淚俱下指控，被老公逼墮胎、行房等，儘管家暴風波一度演變成羅生門，不過可嵐婚姻最後則在2014年以離婚收場。

可嵐恢復單身後，除了照顧兒子，也積極重返歌壇，對感情狀態保持低調的她，卻在日前無預警宣布當媽，喜訊讓外界又驚又喜，網友開心可嵐的兒子多了一個伴，都紛紛留言祝福。