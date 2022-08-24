731石化氣爆歷歷在目，石化管線安全格外引發重視。高市目前列管使用中的石化管線有60條，其中2020年裝設10條LDS即時洩漏定位監測系統，可即時確認氣體洩露點位，以利應變。高市議員林于凱今（24）日指出，過了2年僅再增4條，質疑速度過慢。經發局回應，現有管線都裝有「對看系統」，將督促廠商加快布建LDS。

林于凱今質詢時指出，高雄地下石化管線高度密集，市民的安全尤其重要，而近來高雄多條捷運工程動工，憂心恐誤挖管線。他提及，光是去年有14件管線洩漏事件是因施工物損管線，如2021年自來水公司施工不慎挖到瓦斯管線、2022年2月KTV停車場施工誤挖瓦斯管線、3月中油包商誤挖瓦斯管線。

林于凱指出，高雄工業管線監測系統主要有兩套，分別是用於預防的「IP監測」，即經由自管內通行檢測器掌握管線狀況，監測管線缺失及管線定位，會在停用或備用管線啟用前進行此檢測。另一為即時因應的「LDS監測」，為即時洩漏定位監測系統，當洩漏發生，可快速找出漏點。

林于凱提出數據表示，高雄現在列管的工業管線共71條，使用中60條、停用及備用11條，其中2020年已有10條裝設LDS監測系統，但過了2年，現在僅再增4條，質疑布建速度過慢。

林于凱建議，經發局應積極向中央爭取預算，讓中央加速補助高雄裝設LDS系統，至於IP監測目前有53條，扣除不適合進行IP監測外，還有2條尚未完成，呼籲盡快完成。

對此，經發局長廖泰翔答詢時指出，現階段所有管線皆裝有「對看系統」，也可視為洩漏偵測機制，會積極督促業者布建LDS系統。依據國際規範，液態管線一定要有LDS系統，而氣態管線則是鼓勵，因氣態管線監測會有落差，若不夠精準頻誤報，恐有「狼來了」效應，將再與業者、工研院專家等討論如何精進。