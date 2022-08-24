員警及行員不斷在旁勸說。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名33歲李姓男子在朋友介紹下準備到南非工作，月薪高達約台幣27萬，但要先匯款35萬的代辦費用後，還可以先獲得150萬元報酬，對方還不斷傳訊說：「你的負債人生是自己創造的」，因此他到銀行開戶並開啟國外帳戶收款功能，並準備匯款，警方獲報到場後他還堅決自己沒被騙，在員警耐心勸導和拿出案例說明，他才打消念頭。

新興分局中正三路派出所22日接獲民族二路某一間金融機構行員通報，有一名男子疑似遇到詐騙，這名33歲的李姓男子表示，在朋友的朋友介紹下，有一份在南非的工作，且月薪高達27萬，但必須先到銀行開戶並開啟國外帳戶收款功能，還要先匯35萬元的相關代辦費用後，就能獲得150萬元的報酬。

對方還傳訊說：「你的負債人生是自己創造的」、「現在有正能量的重啟人生，也須由你自己創造」、「負債230已沒什麼好顧慮，乾脆再借100萬負債330萬」等內容，員警一聽就知道是詐騙，苦口婆心勸說：「騙錢事小，你過去了沒性命怎麼辦」、「想創造自己財富嗎，我帶你飛，講這種話這種9成都是詐騙」、「你跟他非親非故的」。

在員警和行員勸阻下，李男才打消念頭。警方說，近來求職詐騙頻傳，尤其以海外高薪工作詐騙為大宗，詐騙集團常以不合常理的優渥高薪，或是假冒許久未聯繫的同學親友傳遞不實訊息，以誘騙民眾掉入詐騙陷阱之中。