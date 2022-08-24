Another day in the books. Japan is a special place and I’m having the time of my life. ❤️🇯🇵 pic.twitter.com/WJ1ZwkLz8C — Ben Verlander (@BenVerlander) August 23, 2022

日本球星大谷翔平在大聯盟威震四方之前，美媒FOX體育球評班韋藍德（Ben Verlander）就是他的鐵桿粉絲，他甚至在推特發文「為什麼沒有更多人像我一樣為大谷著迷？」班韋藍德今年直接跑到大谷的家鄉與母校「朝聖」，大谷出生於日本東北岩手縣的水澤市（現奧州市），高中就讀花卷東高校。

班韋藍德這次找到大谷的高中隊友小原大樹，小原曾經也是投手，目前在運動媒體工作，去年大聯盟明星賽出現在大谷身旁。小原告訴班韋藍德說，大谷的天分不是只有棒球，他在高中時代很會游泳，常常擊敗游泳校隊的成員。如果要說弱點，大概就只有番茄了，小原笑說那是大谷最無法應付的東西。

後來進入奧州市政廳，班韋藍德獲得市長倉成淳接待。大谷是讓當地政府驕傲的風雲人物，他們設置了一個依照大谷手掌形狀製作的模型，手掌擺出握手的姿態，可以讓參訪者與它「握手」。大谷實際上出生於水澤市，該市2006年才與周邊地區合併為奧州市。

班韋藍德表示「日本是個很特別的地方，我玩得很高興。」但是身為一個美國球評，他幹嘛那麼支持大谷？他還在推特自述「大谷翔平大好き（最喜歡大谷翔平）」。班韋藍德去年對此撰文解釋：「因為大谷是個最討人喜歡的球員，而且他在我熱愛的棒球世界表現傑出。」