我國會展產業再傳捷報，由經濟部國際貿易局主辦的「推動臺灣會展產業發展計畫（MEET TAIWAN）」，今年蟬連國際知名會展媒體M&C Asia舉辦的Stella Awards「2022年度亞洲最佳會展局」獎項，連續兩年榮獲大獎。

Stella Awards是由全球知名之企業會議、獎旅活動、運動競賽企劃集團Northstar Meetings Group旗下M&C Asia主辦，每年針對亞洲各地之會展局、會展中心、會展城市等項目，透過全球讀者及專業人士的票選，選出該年度最優秀單位。本年度頒獎典禮於昨（23）日在新加坡舉行，由駐新加坡代表處經濟組代表於現場領獎。我國今年再次獲此項殊榮，顯示國際間對臺灣會展產業的高度肯定。

近年來為因應全球數位轉型趨勢，貿易局積極推動智慧場館經營及遠距參展等應用技術，建構我國數位會展的嶄新模式。貿易局也規劃跨界媒合活動，協助會展業者導入科技服務，強化參展者及與會者之體驗，提升活動舉辦效益，更加大會展活動的深度與廣度。

目前我國於臺北、臺南及高雄設有大型國際會展中心，桃園會展中心也將於後年加入營運行列，為我國會展產業注入新活力及動能。此外，貿易局致力於打造綠建築會展場館及建構5G智慧場域，有助提升臺灣永續會展品牌知名度，吸引更多國際會展活動來臺舉辦。

臺灣過去曾獲頒多個國際獎項包括M&C Asia「亞洲最佳會議獎旅目的地獎」、「最佳創新目的地行銷特別獎」、TTG Asia「年度最佳會展局」及「史迪威大獎」等，展現我國會展產業實力與知名度。未來貿易局將持續推動會展產業發展，運用豐富、獨特的觀光資源、地方特色及人文風情，吸引全球商務人士來臺，讓臺灣成為全球會展最佳目的地，創造更多商機。