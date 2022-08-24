經濟部技術處2022 TAIROS法人科專主題館於24日在「2022臺灣機器人與智慧自動化展」（TAIROS）正式登場！共展出12項最新的智慧機器人科技。其中包含全球最多軸的機器人控制器，可同時控制三個機器人協同作業，另外也展出可進行軟性材料加工的機器人，軟性材料可達全世界最薄之0.3mm。

經濟部技術處處長邱求慧表示，2025年全球機器人市場規模將成長2.5倍，達到267億美元。在疫情影響下，自動化且高度彈性的製造情境快速成長，歐美日等先進工業國家已啟動新一代工業革命，結合物聯網、機器人來發展智慧製造，因此機器人的需求不斷成長。目前技術處針對臺灣機器人產業的布局策略，是朝向多機化、智慧化與系統化發展。

邱求慧說，首先是發揮臺灣先進IT技術與高階科技人才的優勢，將科專資源投入開發國產多機高階智慧控制器，能跨平台整合國內外大廠的機器手臂，朝向多機化協同工作。此外，整合多元感測與視覺辨識，開發機器人AI套件，賦予機器人更豐富的工藝技能，利用更聰明的智慧化機器人幫助產業提升量產效率。未來將朝向智慧機器人系統整合服務的系統化發展，由機器人整合周邊的加工設備，進行複雜的加工。