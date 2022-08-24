農曆七月接近尾聲。高雄市路竹區於1980年代傳出棺中產子的鄉野傳奇。故事描述一名女子在夜間出外買衣服與食品，隔天，店老闆發現紙錢變成冥幣。經過查找，發現有女子未死就被裝棺埋入地下，在棺中產子。民俗專家廖大乙認為，這在古代比較有可能。

身兼地方文史工作者的高雄市岡山區岡山里長劉天賦在臉書貼出標題為「鬼仔王」的故事，引起諸多討論；此文的標題與內文並沒有直接關聯。有民眾回應說，他在路竹居住了30幾年，沒有聽聞此事。也有民眾指出，本來以為是其他地區的故事，沒想到是在路竹發生。

劉天賦指出，他近期因為整理地方誌的資料，發現這有趣的故事。此類劇情在古代會發生，因為孕婦難產，被人誤認為死亡而草草下葬，之後孕婦恢復體力後產子。過去大陸或台灣各地幾乎都有差不多劇情的故事，也曾經有電影公司將此類故事拍成電影。

廖大乙指出，這故事屬於鄉野傳奇，在古代比較有可能發生，首先，因為以前沒有冷凍技術，以為親人死了，停屍在三合院的偏廳，之後才下葬。至於下葬時的棺木並非密閉，有鑽孔讓屍體腐化後的屍水流出，或許因為如此，才可以讓尚未死亡的女子留有一線生機。

廖大乙認為，若發生在近代，他覺得棺中產子的機會不大，因為人死後就會送到殯儀館冷凍，降低生存機率。此故事屬於鄉野傳奇，民眾就當作傳說即可。