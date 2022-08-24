中秋節與親友熱鬧團圓烤肉是許多人最喜愛的活動，瞄準愜意自烤商機，由美福肉商軍火庫為強力後盾的「美福食集」於8月18日至9月15日推出「饗夯」中秋檔期活動，今年推出2款中秋燒肉禮盒皆以頂級海陸雙拼食材為組合，同時滿足嗜肉或海鮮兩派愛好者，另外還為讓饕客一次能品嘗多國美味，也推出多項烤物任選2盒1000元有找的超值優惠。

以美國極黑和牛、日本北海道生食級干貝L為主的「極炙饗宴五星組」。（美福食集提供）

2款中秋燒肉禮盒分別有每組6888元的「極炙饗宴五星組」及每組3888元的「深夜食堂海陸組」。主打款的「極炙饗宴五星組」，以「美國極黑和牛」為主軸，搭配豬肉界勞斯萊斯之稱的「西班牙伊比利豬」，結合頂級燒肉盛宴不可或缺的日本生食級干貝L、老饕鍾愛烤物尼加拉瓜清修牛舌燒烤片、澎湖媽宮飛魚卵香腸、汶萊白蝦、日本三重縣紅甘下巴及露營女王推薦璐露野印度坦都里雞肉串等10項老饕級食材組合而成；原價7585元，中秋組合價6888元。

另款「深夜食堂海陸組」，以熱銷食材常勝軍「美國特選安格斯牛小排、翼板燒烤片」搭配紐西蘭濕式熟成沙朗牛排，阿拉伯皇室喜愛的頂級藍鑽蝦、與荷蘭松板豬、台灣豬戰斧豬排及嚴選烤品日式照燒醃漬雞腿排、日本花魚一夜干、金門高粱香腸、宜蘭公香魚等10項海陸精選烤物，是三五好友聚會、經濟實惠的烤肉拼盤；原價4305元，中秋組合價3888元。

西班牙頂級伊比利豬法式里肌排。（美福食集體供）

之外，美福食集也嚴選多項烤物推出「任選兩盒千元有找」優惠活動，像是紐西蘭修清牛舌燒烤片原價每盒590元，2盒優惠價990元；美國PRIME沙朗牛排300g原價每盒690元，2包優惠價990元；西班牙頂級伊比利豬法式里肌排原價每盒690元，500g兩盒優惠價990元；智利生凍帝王蟹腳250g優惠價990元等。

超市內熟成室原料肉品的早鳥優惠活動於8月18日起同步開跑，8月31日以前購買熟成室日本和牛原料肉，享有單筆消費滿2萬2000元，現折2500元的優惠；且無論門市或線上購物另享消費滿額再送千元好禮優惠。此外，於8月18日至9月15日於美福食集門市消費滿額即贈限量精緻好禮；美福線上購物則在即日起至9月11日推出「超值酷碰 加碼送」的活動。