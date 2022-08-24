民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室今開記者會，批評新北市長侯友宜整頓五股垃圾山，未考慮後續廢棄物清運問題，使事業廢棄物價格飆漲數倍，有媒體報導，新北市事業廢棄物數量最多，有126萬噸垃圾流向不明，又未積極輔導地下棧仔場（簡易分類場），呼籲市府解釋清楚。

林佳龍競辦發言人李晏榕指出，侯友宜擔任市府高層17年，2020年開始整頓五股垃圾山，但都只做表象，五股垃圾山以暫時辦法趕走廠商，使得營業廢棄物飆漲，訪問合法業者發現，一台車份量的處理營業廢棄物從2000多元暴漲至1萬餘元，導致廢棄物流入地下棧仔場。

李晏榕說，根據獨立媒體「報導者」報導，新北約有68家棧仔場，雖然環保局有設立暫行要點，給予緩衝期，讓業者合法化，但今年底就要終止，卻不打算延續，侯友宜稱處理垃圾山是改變的勇氣，但顯然卻是欺騙的勇氣。

林佳龍競辦發言人李坤城說，五股垃圾山用暫時辦法趕走廠商，後續卻未用都市計畫處理土地，僅有做綠化，這些廠商投資都血本無歸，後續大型廢棄物垃圾到底去哪裡，這些垃圾都會造成業者、民眾負擔，呼籲市府給出具體回應。

李坤城也提到，林佳龍競辦每次提出市政相關問題，都希望市府給予具體回答，好好辯論，但局處首長卻多次用情緒凌駕思考的發言，回應訴求，甚至涉及到人身攻擊，呼籲侯友宜好好管理下屬，彼此好好辯論，不要只會打嘴炮。