台北市副市長黃珊珊將在27日請辭、28日召開參選記者會，台北市長柯文哲24日率市府團隊，拜會台北市議會國民黨團，但黃珊珊無故缺席，遭黨團書記長秦慧珠痛罵，「黃珊珊副市長居然翹班，不到議會報告、也沒跟黨團請假」，整個市府大家都「混吃等退」、有的「打包等退」。

柯文哲今中午率領副市長彭振聲、祕書長陳志銘及各局處首長前往台北市議會拜會國民黨團，黃珊珊未出席，遭質疑是「混吃等退」，柯文哲則爆料，黃珊珊正在打包，所以沒辦法到國民黨團；秦慧珠認為，黃副市長今天臨時不出席黨團會議，也未請假進行報告，就是態度散漫「藐視議會」。

對此，柯文哲受訪表示，「中午講的不夠精確，問我黃副在幹嘛，我講的是昨天最後看他在打包，那是昨天下午，中午我沒看到不知道，不過他應該有請假，因為他也在打包準備，應該會請假。」

另外，黃珊珊28日宣布參選市長，國民黨嚴防自家里長當天出席黃珊珊的參選記者會，已經發出通知要里長們不要去，避免被黨紀處分；對此，柯文哲說，「我是主張多元開放包容是一種，希望成為台灣政治的主要價值，人活在世界上還是有朋友。」

他舉例，像是上次議員陳永德生日，找里長聚餐，結果一去，被說陳永德是蔣萬安競選總部的總幹事，所以柯市長不能來；他認為，也不需要這樣，人活在世界上有同學同鄉同事，甚至同教堂，為什麼一定要同黨才算，這也很奇怪，但國民黨要執行他們黨紀，也沒意見，客隨主便。