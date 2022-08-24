39歲經常在士林區超速亂行，被當地居民稱做「德東飆車王」的簡姓男子，今年3月18日在士東路飆車撞死66歲謝姓婦人，另撞傷2名女高中生，但簡男偵訊時卻拒絕認罪，還推稱死者過馬路未注意來車，士林地檢署24日過失致死罪起訴。

簡男另被爆出家境富裕，在天母有整棟公寓、陽明山上也有許多土地，但在談和解時卻向被害家屬哭窮，被害家屬律師也質疑，簡第一次調解未出席，連保險公司也沒派代表，還一直強調自己沒錢，根本毫無誠意和悔意。

起訴指出，簡男2022年3月18日傍晚，超速行駛在士東路、芝玉路二段，撞飛過馬路的66歲婦人及2名高中生，後傷者送醫宣告不治，他後遭警方逮捕，移送地檢署時還向社會道歉，表示「希望大家遇到路口減速慢行，希望我是最後一個，我對不起他們。」

但他事後開庭態度卻出現大轉變，反指謝姓婦人過馬路沒有注意觀看往來車輛，認為死者也有責任，應訊時全程拒絕認罪。

士林地檢署偵查終結，指簡有多次超速違規紀錄，行經班馬線時未注意行人，依過失致死罪起訴，之前另凍結簡名下不動產，以利被害人後續求償。