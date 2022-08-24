國內今天新增2.8萬例本土個案，逐漸逼近3萬例大關，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示「下周二、三有可能突破3萬例」，疫情從本周開始明確向上，根據內部模型推估，這一波疫情高峰可能落在9月中下旬。

王必勝表示，通常每周二、三的個案數較高，預計明天會稍微低一點。至於下周會不會突破3萬例，他認為「應該有機會」，預計下周二或三可能超過3萬例，這是有可能的。他也提到，根據內部模型推估，這一波疫情高峰可能落在9月中下旬，會隨著每周的資料再修正預測。

葡萄牙研究指出，已感染過BA.1或BA.2者，超過5個月後再感染BA.5的機率達到2成。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示「重複感染是接下來這一波感染的特徵」，由於前一波4到6月這一波有很多人感染過，而BA.5的免疫逃脫特性，有可能再度感染到BA.5，但比起沒有感染過的人，機率大概少8成左右。

根據指揮中心今年7月公布「重複感染」定義，發病後1到3個月症狀惡化，且PCR陽性（Ct值小於27）或快篩陽性，經醫師評估認定為重複感染；或者是發病日間隔3個月後，PCR陽性或快篩陽性，無論是否有症狀，同樣可經醫師評估為重複感染。

羅一鈞說明，新冠疫情以來，國內重複感染人數累計約5000多位，其中2500多位都是今年7月之後通報，佔目前確診500萬例的萬分之5；隨著疫情攀升，加上大家感染時間慢慢拉長，重複感染人數預計會持續增加。