台中市大肚山居民大眾交通較為不便，台中市議員張家銨24日地政質詢時指出，大肚山上的居民很期待騎乘電輔車，希望市府除目前已投入的150輛電輔車外，能增加車輛數，另，也建議增設連結大肚山上、山下的「小黃公車」，解決多數大肚山上居民的需求。

張家銨表示，接獲許多民眾陳情，大家都很期待騎乘到電輔車，一來是有更輕鬆的騎乘體驗之外，對大肚山上的居民來說更是有極大的需求。張家銨指出，大肚山上為非都市計畫區，對於增設站點的考量，要盤點、取得土地使用上都較不易，自己也很積極努力協調設立新的YouBike站點，也很希望交通局能在大肚山上的站點多投放電輔車，才不枉費新站點的設立和民眾的期待。

交通局長葉昭甫回覆，YouBike電動輔助車是鎖定騎乘有坡度、長距離路線的用戶，預計年底前會再增加投放數，未來和微笑單車廠商的契約都可以再逐步調整增加車輛。

張家銨更提到，大肚山的居民所面臨的交通困難還有公車路線，因大 肚山上道路狹小，大型公車通行困難，行政機關又都在山下，年長者無交通工具卻要到市中心辦理業務都非常不便。建議市府，增設連結大肚山上、山下的「小黃公車」。

葉昭甫表示，今年小黃公車營運路線預計再增加7條，達到22條路，服務將擴及至21個行政區、139個里，其中大肚區預計有黃21路王田營埔線服務鄉親。有關議員爭取小黃公車服務大肚山上、山下部分，因目前小黃公車主要服務無公車且居住人口較多的偏遠地區，現階段大肚已有325路公車行駛華南路連接山上及山下的公共運輸，且依據公車運量統計資料，尖峰時間搭乘人數已超過小黃公車的搭乘上限，故仍維持大客車營運，後續將視營運狀況與民眾需求滾動調整。