剛開始交往，總會覺得對方完美無缺，但相處時間久了，各種缺點隨之曝露，若不好好溝通與改善，恐怕會為這段感情埋下一顆未爆彈。《搜狐網》運勢專欄分析12星座的愛情缺點，包括金牛利益心重，唯利是圖；摩羯座愛找藉口，逃避現實；雙子好奇心強烈，禁不起誘惑等。

【白羊座】性格衝動，自我中心

白羊性格衝動，總以自我為中心，不懂得站在別人的角度思考，但愛情是雙方的，一段只有自己沒有別人的感情又豈能長久？

【金牛座】利益性重，唯利是圖

金牛利益心很重，唯利是圖，為了金錢可以將一切拋至腦後，但愛情並不存在利益關係，太過計較反而很難建立一段甜蜜的愛情。

【雙子座】好奇心強，意志薄弱

雙子好奇心強烈，但意志力卻很薄弱，經常不滿足於現狀，很容易受人誘惑，若多給予伴侶尊重、承諾，愛情很快就會走入甜蜜的氛圍。

【巨蟹座】極度敏感

巨蟹性格敏感、多疑，渴望找到一個可靠的歸宿，卻又害怕受傷害，但顧慮太多，反而會使你錯過一段美好的愛情。

【獅子座】充當霸者的角色

獅子唯我獨尊，在愛情裡也要充當霸者的角色，但你愛面子不代表別人不愛，若不肯退讓又怎能抓緊對方？

【處女座】追求完美

處女追求完美，希望能擁有一段沒有雜質的成功愛情，就像白雪公主和白馬王子那樣，但沒有一段感情是能一次就成功的，若不願意去嘗試，又怎麽知道會不會有好的結果呢？

【天秤座】失去自我，陶醉其中

天秤一旦投入愛情就會失去自我，一直陶醉其中，甚至願意為了對方做出改變、捨棄自我，但你有想過嗎？其實他愛的就是當初的你，可別親手把自己的愛情推往反方向。

【天蠍座】佔有慾強烈

天蠍的愛十分火辣，佔有慾也十分強烈，但這種如火的感覺往往會壓得對方喘不過氣，若能多給對方一些空間，愛情反而更加順利。

【射手座】熱愛自由，無拘無束

射手熱愛自由，追求無拘無束的生活，儘管對愛情有無限的渴望，但不願意承擔任何責任，而不負責任的態度，正是破壞愛情的一把尖刀。

【摩羯座】逃避現實

摩羯喜歡逃避現實，遇到問題總愛找借口，而且比起愛情，他們更看重工作，只是一段感情若缺少了陪伴，恐怕也很難再經營下去。

【水瓶座】重感情

水瓶對每個朋友都很好，以至於很多人誤解他們用情不專、三心二意，先分清楚愛人和朋友的界線吧，畢竟沒有人能忍受得了自己的待遇和普通朋友一樣。

【雙魚座】脆弱，容易哭

雙魚性格脆弱，很容易哭，即便只是個小問題也會糾纏很久，這樣的行為或許一開始會讓伴侶產生愛憐之心，但久而久之反而讓人覺得厭煩。