米製品結合火龍果製作不同顏色的米苔目。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

「好Chill市集」，邀請50家在地精緻產業共襄盛舉。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

提供7項免費DIY體驗，邀請鄉內有特色的農產品參與。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉公所9月9日至10日舉辦2022米香節活動。（三星鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉公所9月9日至10日舉辦2022米香節活動，結合鄉內地方產業設「好Chill市集」及趣味農產品DIY，9日晚上還有「璀璨三星中秋晚會」，公所加碼祭出限量百元消費券；鄉長李志鏞表示，透過此活動將三星優質農特產品推廣出去，盼帶動觀光人潮，促進經濟發展。

公所表示，此次活動特別選在9日、10日中秋節2天連假，於三星綜合運動場前擴大舉辦，現場有「好Chill市集」，邀請50家在地精緻產業、文創輕食、童玩小遊戲外，還有一系列豐富好玩的手作農產品DIY體驗、藝文表演等。另，公所再加碼祭出「百元消費券大放送」，每日限量1000份，送完為止。

公所指出，這次共有提供7項免費DIY體驗，邀請鄉內有特色的農產品參與，像是米製品結合火龍果，製作不同顏色的米苔目，還有用三星蔥DIY蔥多多月餅、及粒粒飽滿的米香果上甜甜外衣「嘣！爆米香DIY」等有趣體驗，活動皆免費，現場抽取號碼牌，額滿為止。

三星地區農會總幹事李智遠表示，三星四果有上將梨、青蔥、蒜、銀柳，感謝農友辛苦種植，方能有豐富優質的農產品，此次活動將販售鄉內農民所生產的初級加工品，有豆腐乳、黑豆漿、醋、黃金泡菜及酸菜等，喝的、吃的一應俱全，希望透過活動讓更多人認識三星好的農特產品。

李志鏞指出，因疫情關係造成各行各業哀嚎遍野，政府的現金補助也無法提升經濟，遂公所結合農會、農民舉辦米香節，讓到三星的遊客從早玩到晚；白天可至「好Chill市集」購買精緻農特產品，中秋晚會還邀請台語歌后張秀卿、喬幼、許志豪等超強卡司開唱；期盼此活動能帶動三星的觀光、經濟，增加農民的收入。