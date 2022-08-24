疫情趨緩，併購交易成長！行政院副院長沈榮津今（24）日表示，去年全球併購交易總額4.5兆美元，較前年成長六成三；台灣去年併購交易案總金額162億美元，再創新高。不過他也呼籲，全球經濟成長呈現隱憂，企業必須妥為規劃跟因應。

沈榮津24日下午出席2022國際投資論壇致詞時表示，隨著疫情趨緩，去年全球併購交易總額4.5兆美元，較前年成長六成三，併購成為企業追求成長跟強化競爭力關鍵。台灣併購協會發布2022台灣併購白皮書指出，去年台灣在併購交易有115件，總金額162億美元，較前年成長五成三，可以說再創新高。

沈榮津說，十大併購交易涵蓋領域有金融、電動車、半導體、生技、電信等。著名案子像國票金併購安泰銀行，台灣大哥大併購台灣之星等，可預見企業持續透過併購方式擴大經營版圖。

沈榮津表示，台灣企業在國際供應鏈扮演重要角色，以及經營管控能力，是從事海外併購最大優勢；取得新產品、新技術邁入新的市場則是台灣企業發動併購的關鍵動機。

沈榮津指出，台灣企業除了以國內併購為主，海外目標以東南亞、美洲地區為主，受中美貿易衝突、能耗雙控、疫情停工等因素，降低對大陸投資興趣。

沈榮津強調，2022年受到俄烏戰爭、疫情解封跟全球性通膨影響，全球經濟成長呈現隱憂，間接衝擊台灣企業在海外投資布局，降低海外投資風險，企業必須妥為規劃跟因應。

談到大家關心ESG，沈榮津說，2005年聯合國提出ESG投資架構，成為永續發展重要推手，數位化也是帶動全球併購推手。企業不僅必須增加綠能設備投資，併購海外事業時，目標也轉向取得儲能、AIoT物聯網、工業自動化等創新技術或是產能。

沈榮津說，當ESG成為企業永續經營不可或缺關鍵，企業從事併購時也將進一步把公司治理完善與否，以及企業資訊透明揭露、汙染處理程序、綠能處理使用等因素納入考量。除了增強企業核心競爭力，也達到永續投資經營目標。

沈榮津表示，近年來政府重視ESG發展跟綠色能源，吸引許多國際大廠加碼投資台灣，引進更多創新跟研發合作，政府將持續協助企業因應未來挑戰跟商機。