極端氣候已在世界各地造成生命、經濟、環境等嚴酷打擊，在許多致力達成2050年淨零碳排做法中，根據林務局統計，全台森林面積219.7公頃，森林覆蓋率60.71％，透過植物吸存二氧化碳的「森林碳匯」對減碳大有貢獻，對此，余紀忠文教基金會今(24)日主辦「從森林出發，實現低碳世界」研討會，邀集專家學者共同討論。

余紀忠文教基金會董事長余範英致詞表示，我們生在一個有負擔的社會，氣候變遷、地球暖化、雨林消失、溫室氣體充斥在四周，有人覺得經濟和兩岸局勢衝擊著我們，但是缺水和極端高溫帶給我們生活的負擔更為直接。

余範英說，樹木和我們的生活緊密相連，尤其碳匯和固碳的功能，我們種過許多的樹，但守護樹卻相當困難。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，今年3月30日國發會公布了2050淨零排放路徑，當中的12個關鍵戰略部分，其中一個就是自然碳匯，如果去計算單一林木的抵碳量需要很長的時間，因此我們需要思考「森林」在未來淨零路徑扮演的角色是什麼。

農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達指出，淨零排放就是要因應氣候變遷帶來的極端氣候，林木的減碳推動方向應該建立農業碳權機制、調整溫室氣體抵換專案方法學、成立農業淨零排放輔導團隊、協助規劃並媒合企業ESG農業淨零專案等。

前台南縣長蘇煥智指出，植樹造林光靠政府是不夠的，必須要公私協力，碳交易市場必須盡快建立，甚至可以把碳匯移轉給下一代，也就是當作財產讓子孫繼承，這樣就會變成善的循環。對企業來說，種樹除了社會公益形象外，加上碳權可以交易，這樣的誘因就會被民間企業視為可投資的項目，達到永續。