受到疫情影響，國人逐漸習慣網路消費，小農也漸漸接受將農產品上架網路銷售，高雄市農業局去年在小農電商行銷輔導計畫，共輔導247位小農上架，包括superbuy市集45位、雄獅嚴選71位、青隆合作社（momo購物）53位、美濃專賣店50位、高雄首選電商平台28位，營業額創下約1459萬，今年延續去年成果，媒合更多不同電商，未來希望小農能自主與電商合作，上架網購通路或者上網開店。

新冠肺炎疫情造就宅經濟，網購、休閒、娛樂皆使用行動載具，零接觸消費蔚為潮流。為協助小農因應後疫情時代的消費行為，高雄市政府農業局利用「高雄市青年創業發展基金」，從去年開始推動「小農電商輔導計畫」，內容包含了協助小農上架電商、舉辦實體媒合會及線上輔導課程等，協助高雄農民上架電商，跨足網路購物產業。

燕巢區青農林茂生就是一個成功例子，他說從小看著爸爸務農，因此對農業產生了興趣，更覺得爸爸一個人務農很辛苦且農村人力外移嚴重，要聘請工人協助也非常困難，就學時就決定畢業後返鄉務農，故大學選擇就讀化工科系，目的就是將所學的專業知識應用在作物的農藥與肥藥管理上，希望對家裡的農業帶入新的作法。

然而他實際返鄉從農後，發現家中主要農產品通路，是透過貿易商或盤商收購，價格也只能讓他人決定，偶然間看到高雄市政府農業局在推廣「小農電商輔導計畫」，決定嘗試看看新通路，將自家種植的好口碑芒果上架「雄獅嚴選電商平台」，短短3天內就銷售上千箱，更建立了好口碑，而「雄獅嚴選」也表示對於林茂生提供的高品質果品非常肯定，將接續規劃番石榴及蜜棗上架的細節。

農業局年度「小農電商輔導計畫」仍持續協助小農能跟上這波消費數位轉型，將於9月2日在高雄軟體園區舉辦「高雄小農電商媒合會」，以OMO（Online merge Offline）新型態媒合方式辦理，除邀請「高雄首選電商平台」之外，特邀五大食品農產品相關的電商平台參與，包含蝦皮生鮮、黑貓探險隊、無毒農、太金嚴選及新北市真情食品館等。

媒合成功上架高雄首選及所有電商的小農都不會收取上架費用，後續還有對應的輔導機制可快速解決問題及增加合作機會，讓更多高雄優質的農特產品可以在消費者面前曝光，同時也增加銷售通路。

除協助小農媒合電商外，9月14日也將在台灣文創訓練中心舉辦「高雄小農電商工作坊」，針對媒合成功及有興趣自營電商平台的小農，開設免費電商輔導課程，工作坊除邀資深網路行銷顧問，授課之餘也強調動手實作，從零開始一步步教您如何經營自己的品牌，取得更多網路商機，並傳授小農們定價策略及營運模式及上架拍照與修圖技巧應用，與品牌經營的實務經驗分享、電子商務的風險、文案撰寫技巧等內容，要讓小農在課程結束後都能獨立開設經營電商。