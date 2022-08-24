受颱風外圍環流影響，5縣市發布豪大雨特報。（翻攝自氣象局）

受第9號颱風「馬鞍」外圍環流影響，氣象局下午3點左右發布屏東、台東豪雨，以及彰化、南投、雲林大雨特報，今（24日）台東縣及恆春半島地區有局部大雨或豪雨，彰化、南投、雲林地區及屏東山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方落石。

氣象局表示，今天（24日）仍受到馬鞍颱風外圍環流影響，迎風面水氣較多，東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，南部及東部地區降雨較局部，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，第9號輕度颱風馬鞍，位在鵝鑾鼻西南西方470公里的海面上，已進入東沙島海面，將持續朝著港澳及廣東沿海方向的移動，今日相對距離較靠近台灣；風力增強，在基隆北海岸、東北部及嘉義以南沿海空曠地區和綠島、蘭嶼、澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風，而基隆北海岸、東半部、南部沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

氣溫上，今天迎風面南部及台東高溫稍降，預估在31至33度之間，其他地方33至35度左右的高溫，局部地區甚至有36度以上高溫發生的機會，感受悶熱。