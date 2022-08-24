近日一名網友以「在一家傳產家族企業待10年，決定離職了」為題，在大學生論壇「Dcard」中發文，他表示自己在一家傳產工廠任職十年，從一個小小菜鳥，熬到現在終於能獨當一面，正當他以為可以往上升職時，卻突然「天降神兵」，空降了許多親戚部隊，還將許多底層員工逼到離職，讓原PO看了又氣又笑，「這麼厲害的公司，更應該要自己親力親為 好東西應該留著自己品嚐」，貼文一出便引發網友共鳴。

原PO近日在Dcard中發文分享自己經歷，他原先在傳產工廠工作，而傳統產業不外乎就是「什麼都要學，什麼都要做」，資深的只需負責自己拿手的工作，其他雜事就交給新人即可。曾經原PO也是懵懵懂懂的菜鳥，在經過10年歷練後，如今終於可以獨當一面，甚至帶人出去維修保養，本以為到了可以升官的時機了，沒想到天上竟降下許多親戚部隊，「號稱諾曼第大空降」、「每個部門都是老闆直接指派人事命令下去，二話不說，直接離職」，原PO苦笑感慨，「這10年體悟，（就是）傳產家族企業絕對不要待」。

貼文曝光後，引發不少曾在傳產業待過的網友的共鳴，「主要是家族企業，主管都是皇親國戚，哪輪得到你」、「傳產環境會爛就是因為有你這種做10年的員工」、「我還聽過在家族傳產十年不調薪，中年想要離職找不到好的新工作，真的是社畜的悲哀」、「傳統產業一直都是家族產業，肥水本來就不落外人田」、「早該走了，10年才體悟到，會不會太晚？」；但也有人說自己曾待過非常好的家族企業，「我很幸運遇到好的老闆（伯樂）， 不看學經歷，只看能力，讓我從基層一年後即擔任主管」。