十多年前，日本福島發生大地震之後，核電廠一度被視為社會禁忌並相繼被塵封。但目前大環境丕變，日本也正使用次世代技術，希望大量重啟這種成本不高，同時汙染性較低的發電設施。

為了降低對進口能源重度依賴，同時避免這次夏季過熱用電吃緊，差點造成無電可用的窘境再度發生，日經新聞(Nikkei)指出，日相岸田文雄現在不僅贊成發展，也不排除興建再多核電廠。另外，岸田也下令研究，將現有核反應爐的使用期限，拉長至比目前最長的60年以上。

同時，日本經濟產業省也希望，2023年夏天再重啟7座核反應爐。讀賣新聞(Yomiuri)報導，若順利重啟，全日本現有共33座核電廠，在2011年發生東日本大震災的不幸事件後，已有過半的17座將重生。

日本政府重新再度擁抱核能的消息一傳到股市，當地最大公共設施，同時也是發生過核災的福島第一核電廠經營業者東京電力，股價逆勢大漲1成左右。同時，核反應爐製造商三菱重工，還有日本製鋼所也分別收漲6.7%以及近6%。

日本經濟產業省雖未有立即回應，不過，在因應極端氣候以及全球燃料短缺之際，岸田政府一直在考慮核電廠擴建可行之道。拿今年夏天來說，東京就出現過兩次電力不足重大事件，還包括6月底時，當地曾出現過百年難得一件的熱浪侵襲。

2月下旬，俄烏交戰之後，造成傳統燃料費用大增外，很多區域的電費幾乎都爆增。因此，大家又把矛頭重新指向核能發電。同時，很多日本民眾也不忌諱再度使用已遭閒置的核電廠。

在各國積極尋找應對氣候變遷之際，一種體積更小、更便宜的核能技術，像是有小型核電廠之稱的SMR，似乎能帶來答案。IEA(國際能源署)統計，現行全球核能發電量，最晚得在2050年前再多增1倍左右，才可能達到淨零排放目標。

回到日本，若要重啟閒置核電廠，還有很長一段路要走，很多是中央政府所鞭長莫及的。首先，公共設施業者需要先拿到地方政府的許可。還有，雖然不少日本民眾不反對再使用核能發電，但可能也需要不少時間來克服福島核災的恐懼心理。