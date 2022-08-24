瞄準樂齡商機，也呼應8月28日的「祖父母節」，關西六福莊生態度假旅館為銀髮族群打造「喘息旅遊住房專案」，從安排行程開始，到餐點選擇、現場陪伴遊玩，都有細心專業的「旅遊規劃師」與「圓夢管家」服務，專案包含入住愛心房1晚，包含早餐、晚餐、六福村2日入園手環、圓夢管家服務1次，3人入住每房1萬3900元起+10%，再加碼專屬優惠，若加購官網上任1住房專案（限1間），單筆訂單享免1成服務費。

六福旅遊集團近年積極布建樂齡觀光產業鏈，鎖定50歲以上樂齡族，結合內外部資源，匯集服務設計師、職能治療師、樂齡活動策畫專家、動物、音樂、藝術輔療專家等各界專家，組成旅遊規劃師及圓夢管家服務團隊，共同量身打造出獨有的「喘息旅遊住房專案」。

入住「喘息旅遊住房專案」的房客，可享有專業旅遊規劃師服務，從打電話訂房時，就能依照入住需求提供行程建議、協助規劃客製化安心行程，抵達現場後，還有圓夢管家現場貼心陪伴遊玩，並依現場需求提供相對應的協助，讓家庭出遊玩得快樂又安心。

「喘息旅遊住房專案」的房客，有圓夢管家現場陪伴遊玩，並依現場需求提供相對應的協助。（六福旅遊集團提供）

針對年長者的飲食習慣，主廚精心設計的樂齡客製餐點，早餐、晚餐皆可選擇樂齡健康餐點，並可客製化調整口味；若想體驗更多家庭互動，也可再加購「療癒的動物探索體驗」、「六福村專屬嚮導服務」、「藝術療癒共創活動」等，留下更多全家的出遊回憶。

看好近年固定出國旅行的樂齡族會把旅遊需求轉到國內，相較於行程緊湊的超值行程，樂齡族的許多人都追求優雅樂活、定點深度探索、精緻服務等旅遊體驗，因此關西六福莊除了「喘息旅遊住房專案」外，還推出「台三線 樂遊假期專案」、「活力樂齡超值住房專案」等，雙人入住每晚9500元+10%，讓樂齡族群來趟感受在地特色的假期。