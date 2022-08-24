新北市議員李坤城今議會質詢時指出，有媒體報導，新北市每年產出的營建廢棄物有126萬噸，卻流向不明，市府納管暫時合法的棧場，落日條款就在今年底，卻沒有後續輔導計畫；環保局長程大維指出，新北合法業者處理量可達133萬噸，營建廢棄物是可以自己處理，相關業者合法化輔導都在進行中。

李坤城說，市府當初整頓五股垃圾山，營建廢棄物處理費用，從兩千多元，暴增到1萬多元，根據媒體報導，新北每年產出126萬噸，流向不明。

李坤城也說，市府透過暫行條例讓60多家處理廢棄物的棧場納管暫時合法，暫行條例期限就在今年底，卻沒有後續延續的規畫，目前聽聞最後可能合法化的只有1家。

李坤城也質疑，五股垃圾山用暫時辦法趕走廠商，後續卻未用都市計畫處理土地，僅有做綠化，這些廠商投資都血本無歸，市府給出具體回應。

程大維表示，根據環保署資料，新北一年營建廢棄物約67萬公噸，新北市目前44家業者，一年可處理133萬噸，目前處理能力是沒有問題的；兩年前輔導棧場納管，目前業者合法都在申請中，希望他們最後能夠成為處理廠。

至於被指營建廢棄物處理廢飆漲，程大維說，市府向業者確認，從來沒有兩三千元的資料，從廢棄物類別不同，乾淨的磚塊一車六千，無法分類的則是一萬到一萬二不等。

對於五股垃圾山部分，城鄉局長黃國峰說，市府短期透過試辦計畫處理，長期則要透過都市計畫、區段徵收，短期與長期計畫同步進行。

黃國峰也說，擴大五股都市計畫已通過市都委會，將規畫產業專用區為主。