夏天天氣悶熱，容易誘發女性私密處感染，搔癢感總是讓人坐立難安。中醫師提到，私密處在特定時期會產生分泌物，健康狀態下是透明無色、無味，有保護陰道的作用，若出現異味、搔癢、質地呈乳酪等情況時，就必須盡快就醫，另外，平時在飲食上也要注意，少吃牛奶、油炸物等5類食物，以免增加感染機率。

中醫師王心眉在臉書粉專提到，女性私密處的健康分泌物呈現透明、無色、無味，有維持陰道濕潤、保護陰道及幫助受孕的作用，而且陰道有天然菌叢，平時可使陰道保持健康的弱酸性，避免病菌生長，不過夏天氣候濕熱，不透氣的內褲沾到汗水後，容易成為細菌的溫床，造成女性私密處感染。

假若發現分泌物增多，多到需要使用護墊，且出現顏色異常、異味、搔癢、質地像乳酪、泡沫狀等情況時，就可能是私密處感染，必須及早就醫治療，另外，常見感染症狀有搔癢、臭味、紅腫，或是產生白色、灰白色、黃色、黃綠色分泌物，在與另一半發生性行為時，還會感覺到疼痛感，嚴重甚至會出現排尿困難。

王心眉醫師提到，從中醫的觀點來看，私密處感染是體質失衡造成，當面臨龐大壓力、過度勞累、免疫力下降、天氣悶熱等狀況，再加上體質偏濕熱時，私密處就會變成細菌的溫床，因此發生感染。西醫一般以抗生素或塞劑等方式治療，若是能配合中醫，可以調整體質，能減少反覆感染的機率。

王心眉醫師建議，若有私密處感染問題，平常飲食需注意，減少吃「冰」與「酒、酪、肥、甘」這5類食物，因為「冰」會造成身體累積濕氣，而「酒、酪、肥、甘」則易生痰濕，阻礙循環，使身體濕熱加重。

醫師說明，酒類尤其要注意生啤酒，而「酪」則是牛奶、起司、乳酪等奶類製品；「肥」指的是高熱量的飲食，例如油炸物、巧克力；「甘」是甜食、蛋糕及珍珠奶茶等，因為身體若攝取過多甜食，會導致血糖升高，陰道內分泌物的糖份也會增加，變成適合白色念珠菌生長的環境，增加感染機會，另外，以上提到的食物容易使體質偏濕熱，經常感染的患者不宜多吃。

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