屏東縣議員參選人梁梅瑛（右三）直指競選對手惡意誹謗，在支持者陪同下赴屏檢提告。（林和生攝）

有媒體報導由「鴻聲國際公司」進口的PPK空氣槍，被證實可以非常容易改造為具殺傷力的「火藥槍」，身為公司代表人的梁梅瑛正投身屏東縣議員選舉，隨即被對手質疑為何代理龐大數量槍支？但梁表示，空氣槍皆合法進口，對手為選舉而抹黑，她只能提告遏止歪風。

梁梅瑛強調，這款玩具空氣槍完全符合法規，且台灣共有3家質易商進口產品，她懷疑有心人企圖藉由幕後不實爆料操作，將她們與黑槍連結，誤導民眾來達成某種政治目的。

同樣參選屏東縣議員的梁育慈，隨即在個人臉書提出質疑，這款特殊空氣槍畢竟是合法進口，無法推論鴻聲公司是為特定犯罪目的服務，但代理龐大數量槍枝、還可能改造為犯罪工具空氣槍的目的為何？

梁梅瑛回應，自己不怕選舉正面對決，但也不能不擇手段、惡意抹黑，因此在律師陪同下赴屏東地檢署提告公然侮辱及誹謗。

梁育慈對此則表示，提出的質疑都是依據報導內容做評論，不是隨便亂講，很遺憾對手選擇用提告方式來混淆民眾視聽，她認為，最近國內幾次重大治安事件，都涉及槍枝問題，治安議題已是全國關注焦點，因此要求梁梅瑛應向社會大眾公開說明清楚。

2位女將戰火頓時炒熱地方選情，2人所屬的屏東縣議員第一選區共選12席，其中3席婦女保障名額，除現任議員皆表態爭取連任外，包括梁育慈與梁梅瑛在內，有不少新人強勢挑戰，另新興政黨包括時代力量、民眾黨及台灣基進也沒缺席，估計就有超過20人角逐，呈現參選人數爆炸局面。

政壇人士分析，在多人分散票源情況下，擁有基本盤的老將較占優勢，因此新人要爭出頭，勢必要爭取曝光，可以想見的是，越接近投票關頭，選將間的相互較勁絕對更加激烈。