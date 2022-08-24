明德外役監逃犯林信吾涉嫌在台南市殺害2名警員，台南地檢署昨晚複訊後，以涉犯脫逃、殺人、竊盜、強盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有逃亡及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押，但是並未禁見。林信吾及相關卷證今天凌晨移送地院後，院方上午先安排律見，下午再開庭裁准羈押。

台南地院行政庭長林福來表示，法官裁准羈押的理由有3點，一、被告經法官訊問後，坦承聲請書所示的犯行，並有卷內相關事證可稽，足認被告涉犯刑法第271條第1項殺人罪、第328條第1項強盜罪、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之罪，犯罪嫌疑重大。

二、被告原本即為明德外役監執行中的人犯，探親逾期不歸，即有逃亡的意圖，又在逾期不歸的過程中，殺害2名員警後逃亡，逃亡過程中不斷換乘交通工具種類且南北迂迴，加上在其背包中發現地圖集1本，在在均證被告躲避檢警追查逃亡的意圖。另被告犯案後，逃往土城高中校園內，曾於該處清洗犯罪痕跡，並將作案用凶刀丟棄於不易發覺之處，企圖湮滅罪證，因此有事實足認有滅證的羈押原因。

三、被告所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且被告前即因强盜案件遭判刑確定執行中，此案中再強盗警員凃明誠的警用手槍與子彈，且於逃亡過程中持警用手槍再犯強盗犯行，顯然有反覆實施強盜犯罪之虞。

經審酌此案情節，並權衡國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制的程度，依偵查進行程度，為確保日後審判與刑罰執行程序得以順利進行及防衛社會治安，認有羈押必要，且無從以限制住居、出境及具保等手段替代羈押，因此裁定應予羈押。