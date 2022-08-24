近幾年大眾的健康意識提升，許多人都相當關心自己的身體狀況，還會吃各式各樣的保健食品，營養師賀菡懿在臉書粉專發文指出，其實保健食品不是吃越多越好，反而可能傷了荷包、問題也沒有得到改善，且她在臨床評估或諮詢的過程中，發現胡蘿蔔素、葉黃素和褪黑激素，是國人最常補充過量的營養素。

▎胡蘿蔔素

胡蘿蔔素是抗氧化營養素，在保健食品常被標示為維生素A，雖然其本身對心血管健康有益，也期待它能轉換為維生素A，但檢測結果往往看到胡蘿蔔素超標，甚至皮膚發黃，而維生素A仍然偏低的情況；這時會建議重新檢視日常吃的保健食品成分，換一個更適合病患狀況的保健品。

若想補充胡蘿蔔素，賀菡懿建議多吃黃色、橘色以及深綠色蔬菜，尤其是地瓜葉的胡蘿蔔素含量很高；而維生素A的來源多是動物內臟，因此如果吃素，或是維生素A偏低的話，針對黏膜免疫健康，就可以額外補充維生素A。

▎葉黃素

葉黃素跟胡蘿蔔素一樣是脂溶性營養素，補充過多會累積在體內。由於現代人用眼過度，大家為了眼睛的健康，會注重葉黃素的補充，但要提醒千萬不要過量，如果想加強效果，可以選擇複方，像是搭配玉米黃素、蝦紅素、山桑子、魚油等，從各種角度切入眼睛的保養。

▎褪黑激素

褪黑激素主要用在調整時差，或是延遲型日夜節律睡眠障礙等，對於入睡困難的病患來說幫助很大。但睡眠障礙的原因其實有很多種，在功能醫學來說，會希望了解皮質醇節律、營養狀態、神經傳導物的合成以及荷爾蒙平衡等，剖析根本的原因，再挑選最適合的營養素。

許多人會從低劑量吃起，但就算吃到很高的劑量，仍無法改善睡眠品質。賀菡懿提醒，如果吃3~5mg，甚至8~10mg也不夠的話，或是搭配5-HTP（5-羥色氨酸）也效果不佳，還是建議重新評估睡眠問題的原因，而不是一直加高劑量，除了對睡眠沒有實質幫助外，還可能傷身體。