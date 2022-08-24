臉書壞了！一名網友發現臉書動態上面，滿滿都是各國網友貼給好萊塢明星萊恩雷諾斯（Ryan Rodney Reynolds）的貼文，引起熱議，不少網友留言＋1，我的臉書也出現相同問題，只是明星不同而已，滑都滑不完，真的好煩。

一名網友今在PTT上發文表示，臉書真的壞了！剛剛打開臉書，結果上面都是全世界各地網友貼給萊恩雷諾斯的貼文，但他其實一點都不想知道，而且還滑不完。

貼文引起網友討論，「我也是欸！有夠垃圾」、「我打開臉書，結果上面全部都是像金城武示愛的訊息，奇怪」、「我也是，真的超煩」、「 湯姆克魯斯（Tom Cruise）參戰」、「萊恩的一堆梗圖會看到笑死」。不過，也有少數網友說「我是不是太邊緣了，或是臉書藏太好，我的竟然正常。」

而《中時新聞網》實測以後發現，打開臉書網頁版或手機App的版本，上面的確都會出現各地網友貼給明星們的貼文，且數量多到幾乎看不太到一般的貼文，滑都滑不完。

打開臉書發現動態被奇怪的貼文洗版，一堆網友貼文給克里斯·漢斯沃（Chris Hemsworth）。（圖／翻攝自臉書）

根據網站Down Detector上的資訊顯示，大約在今天下午3點左右，突然有大量的使用者回報臉書出狀況，世界各國都傳出災情。