李蒨蓉過去因阿帕契事件聲名大噪，去年她因新冠肺炎疫情被關在家，一度和老公李德立吵到要離婚，幸好兩人最後和解。最近他們全家到美國度假，才剛滿一個月就因當地治安傻眼，今(24日)稍早她自曝和老公的半夜驚魂記，更透露朋友老公曾和歹徒持槍對峙，「這個文化對我來說有點震驚，從來沒看過槍，第一次看到真槍」。

李蒨蓉稍早發文說：「我們來到美國一個月，也被嚇了一個月！」，從新聞報導得知當地治安越來越差，她原本以為是個案，落地後超有感，每位來找他們的當地朋友都分享過可怕的經歷，有位單身女子朋友遇到假車禍、真搶劫，被兩個壯漢拿槍敲頭，幸好警察局就在附近，還有人家中被搶3次，小偷畫面都被監視器拍到了，竟然報警也沒用。

李蒨蓉發文。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

另外有朋友跟老婆、小孩剛回到家，就遇到3名歹徒試圖闖入，男主人第一時間叫家人躲起來並拿起閃彈槍，和搶匪對看多時，對方才願意離開，之後又給了他們一記回馬槍，趁半夜四下無人時把車偷走，讓李蒨蓉直說：「許多人以為住在高級區就是安全。錯！這裡的住戶反而都是歹徒眼中的肥羊！」

李蒨蓉說，在美國待了一個多月，聽到這些事件才明白為何家家戶戶要自行配槍，但對從來沒看過真槍的她還是感覺到文化衝擊，話說到此，她透露昨晚半夜和老公看影片時，突然被怪聲嚇到，以為外頭有人，後來看到影子才發覺只是浣熊或臭鼬，虛驚一場，見此，有網友問：「我好想知道為什麼報警會沒用，是因為警察其實也很怕嗎？這樣真的好可怕…有點打消我想去美國這件事（抖）」，李蒨蓉回：「加州法律偷搶900美金以下，無法起訴」。