日本半導體產業過去因為美國打壓而式微，不過日本政府近期力拚重振半導體產業，包括讓台積電與索尼集團（Sony）合資在熊本縣菊陽町設廠，索尼半導體社長山口宜洋受訪時表示，台積電赴熊本設廠，將成為九州復興的一大契機，日本經濟產業省積極推動人才培育體系，以及產業與各單位間的合作，產官學界紛紛動起來，是近10年未曾出現的現象。

山口宜洋接受《日本經濟新聞》專訪時指出，索尼和台積電兩家公司關係深厚，從1980年後期開始，索尼將半導體代工外包給台積電，大約從2010年開始，台積電更負責供應索尼在影像感測器中使用的邏輯晶片，他強調，索尼攜手台積電在熊本設廠，對於加強供應鏈來說，可望帶來正面效益。

山口宜洋強調，台積電設廠將是矽島九州復活的契機，他提到，日本經濟產業省推動人才培育體系，以及產業、政府和研究機構之間的合作，這是過去10年內從未發生的現象。

至於台積電設廠，是否會在徵才方面相互競爭？山口宜洋則說，這預計將會是良性的刺激，希望能吸引更多對半導體有興趣的人才聚集在九州，進一步走向世界。

日本九州金融集團社長、肥後銀行總裁笠原慶久先前透露，台積電熊本新廠預計自2024年12月起出貨，規劃未來每月可生產10到20奈米晶圓5.5萬片。

九州是占日本半導體總產值約4成比重的重鎮，一直被日本稱為「矽島」，預計台積電新廠將有約1700人工作，其中300人將是來自台灣的工程師，九州熊本縣菊陽町將受益於台積電帶來的人口成長和商機。