疫苗接種說明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣24日新增839例COVID-19本土確診案例，分別為407位男性、432女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下134位、65歲以上58位，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占72％，統計至8月23日為止，新竹縣今年累計確診人數13萬3235人。

新增839例地區分布為竹北市351例、竹東鎮122例、湖口鄉105例、新豐鄉77例、新埔鎮67例、關西鎮21例、芎林鄉18例、橫山鄉15例、寶山鄉28例、北埔鄉11例、峨眉鄉4例、尖石鄉11例、五峰鄉9例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1050人、居家照護列管人數2327人。

竹縣衛生局統計，截止8月23日為止，新竹縣第1劑接種率為93.5％、第2劑 86.6％、第3劑70.1％、第4劑5.9％，65歲以上長者第1劑接種率為83.8％、第2劑80.2％、第3劑70.1％、第4劑26.9％，5至11歲兒童的第1劑接種率為78.8％、第2劑為48.4％，出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率則為19.5％。

衛生局指出，首批Pfizer-BioNTech幼兒劑型疫苗將於8月27日撥配至新竹縣，為增進民眾接種疫苗的可近性及方便性，8月28日星期日除社區接種站外，13鄉鎮市衛生所也同步開設疫苗接種專診，總計提供滿6個月至4歲（未滿5歲）嬰幼兒BNT疫苗1190位名額，即日起開放電話或線上預約，請鄉親一起守護家中寶貝健康，及早接種疫苗。

衛生局同時提醒，滿5歲兒童的接種劑量及劑次和未滿5歲兒童是不一樣的，請家長預約以及接種疫苗時要特別留意，對於滿4歲、未滿5歲兒童在接種時遇到跨年齡情況則依指揮中心建議，請依接種當時的年齡劑量接種。