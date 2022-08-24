築間餐飲集團宣布，明（2023）年起基本起薪調漲為「32000元起」，店主管則調漲為「48800元起」，築間餐飲集團進一步表示，集團目前員工約達2800人，今年預計將突破3000人，也同步再招募500人以上的職缺，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，為就業市場注入強力選擇。

築間今年上半年業績開出紅盤，旗下四大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」、「本格和牛燒肉放題」1-7月總營業額達22億元，今年目標將預估45億元，其中七月剛開幕的「築間幸福鍋物」基隆潮境公園店，更是創下單日單店突破40萬元的亮眼業績，而集團除總營業額較去年成長5成，大舉展店28家外，年底前預計再開30家門店，預估突破150家以上。

築間董事長林楷傑指出，集團持續依年度計畫展店，今年門店總數將突破150家，預計下半年還要再開拓2個全新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA肉匠屋」；另外，於8／26登場的台中加盟展，祭出全新加盟方案，以及業界首創年保障毛利最高888萬元的條款，吸引各路頭家加入鍋物霸主的行列，目標瞄準資本市場邁進。

築間餐飲集團指出，除了配給具競爭力的薪資，員工福利部份，凡正職員工就職滿一年生日，都可獲得「999純金金幣」，對於表現優異的同仁，也會再頒發999純金的貢獻金幣，都是業界首創。

其他福利包含員工旅遊、餐敘獎金、伙食津貼、尾牙春酒、免費員工體檢等，休假部份則是配合政府法令月休9日以上，今年十月預計辦理兩天一夜的員工旅遊，慰勞疫情期間共同奮戰的員工。

另一方面，築間相當重視人才培育的成長型組織，針對基層員工及主管，都會安排職能提升培訓課程，讓員工進修，運用在職場實務，更顯成效，今年度迄今已培訓超過2500名員工，同時鼓勵員工閱讀，晉升面試時都需附上讀書心得，希望透過閱讀培養專注力與思考。

築間餐飲集團說，人才是公司最重要的資產，其中集團旗下品牌最年輕的主管級僅有23歲，從最基層的門店服務員做起，到區的培訓主管，集團還能有跨品牌服務的機會，紮實的歷練，讓年輕人發揮所長，打造屬於自己的職涯舞台。

林楷傑表示，珍惜人才也發掘更多人才，公司每年都會有兩次晉升機會，進行職等、職級的調整與調薪，今年中晉升超過200人次以上，獎勵超過1600人次，這波加薪幅度更達6％，讓更多員工築夢。