推特一名吹哨者向美國證券交易委員會、聯邦貿易委員會和司法部舉報，稱該社群媒體在隱私、安全和內容審核方面存在「極端、嚴重的缺陷」，這個爆炸性的發展可能讓一心想從440億美元收購案脫身的特斯拉執行長馬斯克撿到槍。

周一推特股價大跌7.4%，收在39.86美元。

直到這個爆料出現之前，馬斯克與推特之間的法律戰主要聚焦於這位全球首富指控推特在假帳號和機器人帳號方面提供不實資訊。

推特前安全部門主管Peiter Zatko作為吹哨者所提出的舉報，給了馬斯克在這場法律戰中可以追擊的新角度，例如主張推特未揭露其安全和數據隱私方面的弱點。

杜蘭大學法學院教授Ann Lipton表示，Zatko的舉報讓「詐欺」指控有了不同的基礎。

目前尚不清楚馬斯克團隊是否會利用以及如何運用吹哨者提供的資訊，不過馬斯克的律師、Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan的Alex Spiro周二表示已經向Zatko發出傳票。

Zatko的舉報在周二公開，他指控推特刻意誤導監管機構其社群平台擁有可靠穩當的安全計畫。他並表示過去曾經警告同事，公司一半的伺服器採用的是過時且容易受到攻擊的軟體。

推特執行長Parag Agrawal在發給員工的信中表示公司正在檢視這些指控，「目前為止我們所看到的是錯誤的陳述，其中充斥著前後矛盾和有失準確的地方，亦無重要的脈絡可循」。

法律專家表示，比起推特造假垃圾帳號數量的指控，對馬斯克來說，推特未能披露安全和隱私風險的說法可能比較容易證明。

哥倫比亞法學院教授Eric Talley表示，Zatko的指控是否對這個併購案購成MAE（重大不利事件），可能成為本訴訟案一個討論的問題。吹哨者的舉報並未開闢一個全新的前線，只是給現有法律戰增添一些脈絡。