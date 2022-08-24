樹木的碳匯功能各界有目共睹，尤其在全球暖化的當下更顯重要，其中碳匯和國有材使用息息相關。專家表示，台灣社會對森林、木材、木建築的排碳效益欠缺了解，可效法鄰國日本實踐木造生活的做法。

余紀忠文教基金會今(24)日主辦「從森林出發，實現低碳世界」研討會，監察委員林盛豐表示，目前台灣木材產業及木建築產業鍊碰到許多困難，包含人工林經營不足、面積不足、營林技術斷層、缺乏穩定材積供給等，加上國產木材價格偏高，社會對森林、木材、木建築的排碳效益也欠缺了解。

林盛豐指出，以日本為例，日本3層以下的住宅，木造建築比例高達82.5％，除了木造房子造價低、便於更新外，木造建築也因輕量化和柔軟程度高耐地震，最重要的是木材為有機材料，可吸碳和固碳。

至於日本如何實踐木造生活，林盛豐說，日本人自幼而開始培養對木材文化的認識，讓國民沈浸在木造文化。此外「森林環境稅」可輔助使用木頭的創意提案、林業、建築或木法的工人，而積極舉辦認識原木及製作木工的活動，可以申請補助金。

最重要的是，日本建材量販店可以買到各種便宜的木材，價格僅台灣的1／3，製材廠也有透明的價格標準供消費者訂購，相當方便。

農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達表示，我國森林面積219.7萬公頃，台灣每年碳排放量高達2.8億噸，每年森林碳吸存量為2140萬公噸，占比7％，希望未來能持續增加。

莊老達說，樹齡超過一定年紀後碳匯能力會大幅降低，這需要專業的經營管理來增加樹木碳匯，目前國產材自給率僅2％，希望能提高到5％甚至10％。