艾成的大姊艾妮今代表家人緬懷艾成，心痛哽咽地說艾成突然離去，家人心中的悲痛難以一一訴說，日日夜夜的思念他，想到他的模樣和聲音真的非常的心痛，說到這裡忍不住痛哭，「我已經跟自己說不要哭，但還是哭了。」

艾妮回憶艾成是個單純充滿愛的大男孩，對任何事情都很堅持專心，「因為堅持專一，他從4歲到40歲熱愛音樂從來沒有改變過。他來台追音樂夢屢屢受挫，家人非常心疼但沒有人勸他放棄，「那是我們一家人的默契，他對音樂的愛太深，我們只能盡一切所能支持他。」而艾成早已是家人驕傲，並不是因為他有多少粉絲或事業有多成功，「只是因為他對所熱愛堅持夢想，他就已經是我們一家人的驕傲。」

艾成來台20年，雖然很少回家，但每次回家，家人們都緊緊把握每分每秒的相處，徹夜長談到不願意散場。艾成愛王瞳、愛家人、愛朋友、愛神，讓家人相當驕傲，他心中滿滿的愛和善意都願意傳揚出去，也得到滿滿的愛，艾妮欣慰地說：「我們為擁有他作為家庭一份子而幸福。」也期待和艾成天家再相見。與艾成非常神似的弟弟也獻唱艾成的自創曲獻給哥哥，現場溫馨大合唱。

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