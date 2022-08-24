和美鎮長參選人林庚壬，也準備防疫小物，還有可重複使用的牙線棒盒，擄獲不少地方媽媽的心。(吳建輝攝)

曹嘉豪表示，選舉小物不外乎要增加選民印象，傳統的衛生紙、口罩雖然實用但已經不夠看。(吳建輝攝)

可以重複使用的牙線棒盒，民眾使用完隨機附的牙線棒後，可以重複使用盒子，裝入自己準備的牙線棒，一點也不浪費。(吳建輝攝)

選戰倒數，各路候選人為吸引選民注意，在陸戰選舉看板、空戰臉書設計，都絞盡腦汁想吸引選民注意，而傳統的選舉小物也成為吸引民眾的另一戰場，彰化縣議員曹嘉豪隨身攜帶可愛貼紙、鋼鐵人面具、甚至小小玩具車等，吸引孩子目光；和美鎮長參選人林庚壬，也準備防疫小物，還有可重複使用的牙線棒盒，擄獲不少地方媽媽的心。

曹嘉豪表示，選舉小物不外乎要增加選民印象，傳統的衛生紙、口罩雖然實用但已經不夠看，現在他鎖定小朋友，隨身準備貼紙、玩具車、鋼鐵人面具、吸引小朋友的目光，這樣小朋友帶回家以後，會一直把玩，就會想到是「曹嘉豪」送給他們的，獲得小朋友的喜愛，也間接加深家長的印象。

曹嘉豪說，除了小朋友外，長輩們也是他著墨的重點之一，今年因為疫情關係，他也準備清冠養身茶，特別深受婆婆媽媽喜愛，不僅防疫又養身，而今年因為疫情選舉打法確實不同，加上年底選舉前疫情為何難以捉摸，所以傳統的家戶拜訪、市場掃街等行程，未來都會視疫情情況下去做調整，所以只能從現在開始把握任何可以宣傳自己的機會。

從議員轉戰參選和美鎮長的林庚壬也說，從去年疫情開始嚴峻，他就準備許多隨身型的抗菌肥皂，提醒民眾要勤洗手，保持乾淨整潔的雙手，這也是杜絕病毒的最佳利器，另外還準備了可以重複使用的牙線棒盒，民眾使用完隨機附的牙線棒後，可以重複使用盒子，裝入自己準備的牙線棒，一點也不浪費。

林庚壬強調，選戰倒數已經少於100天，選舉小物只是為了加深民眾對於參選人的印象，平時的努力與政績才是選民所重視的，加上疫情關係，網路媒體的戰場有時候比拜訪更重要，不過選舉還是要強調大家公平競爭，完善自己的論述與政見，才是選民所樂見。