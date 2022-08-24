針對台南殺警案，外界關注法務部執行死刑問題，法務部長蔡清祥今表示，執行死刑的規則，是法務部早年訂立的，若有不合時宜的地方，會深切檢討。

蔡清祥說，現在還是按照法律規定，用最嚴謹的態度依法行政，沒有所謂廢死的狀況，也許這是未來努力的目標，但現階段都是要依法行政。

他表示，今天上午已啟動相關外役監條例以及遴選辦法的修正會議，會要求矯正署、綜合規劃司，共同盡早規畫出修正草案，希望在本會期送到立法院審議。

蔡清祥強調，在修法完成前，會要求矯正署，對於目前監管的問題，要提出解決方法，尤其對於返家探視，要如何有效控管，及教化輔導、嚴格篩選等各方面，在現行法下可以立即改善的就要馬上來做，修法後會按照修法規定執行。

他指出，不管是外役監逾假未歸，或是從監所脫逃，都觸犯脫逃罪，會移送地檢署偵辦，也許矯正署只是在說明脫逃的狀況不一樣，有的是從監獄裡面直接脫逃，有的是可以依法返家探視，但是沒有遵守規定按時返回監所，所以列為逾期未歸，實際上都是脫逃。

至於自強外役監有2名受刑人尚未到案，蔡清祥說，2人目前都已經通緝中。